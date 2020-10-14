Испытания теплосетей пройдут 14 октября в двух района Санкт-Петербурга

Проверка теплосетей поможет найти аварийные участки до начала зимы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тепловые сети сразу двух районов Санкт-Петербурга будут проверять на прочность 14 октября. Начиная с утра коммунальщики будут отключать горячую воду в домах и одновременно повышать температуру теплоносителя и давление в трубах.

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания на максимальную температуру теплоносителя в Центральном и Невском районах. На это время подача горячей воды потребителям в зоне испытаний ограничивается, отопление осуществляется в штатном режиме, - сообщает пресс-служба организации.

Учитывая, что магистрали будет подаваться фактически кипяток, место прорыва трубы может стать опасным для жизни. Петербуржцев убедительно просят не подходить к местам парения из-под земли и сообщать обо всех подозрительных ситуациях по городскому номеру 004 (112 - с мобильного).

Проверка теплосетей проходит в преддверии отопительного сезона - лучше чинить лопнувшие трубы сейчас, чем по зиме.