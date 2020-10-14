Следователи выясняют обстоятельства исчезновения трех мальчиков в поселке Саперное Ленинградской области

В Ленобласти разыскивают трех мальчиков пропавших без вести Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Приозерском районе Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства исчезновения трех подростков из поселка Саперное. Обеспокоенные родители мальчиков обратились в полицию вечером во вторник, 13 октября 2020 года. Все рассказывают о том, что их сыновья ушли гулять и не вернулись.

- Пропавшие мальчики: 13-летний Виталий Скоробогатов, 13-летний Иван Павленко и 16-летний Даниил Готовка. Причем, последний подросток пропал еще 12 октября. Он учится в школе-интернате. Утром мать проводила его в учебное заведение, однако в полдень ей позвонила учительница и рассказала, что мальчика не было на уроках, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Скоробогатов Виталий / Фото: СК ЛО

Павленко Иван / Фото: СК ЛО

Готовка Даниил / Фото: СК ЛО

Последний раз ребят видели у местного магазина в поселке. Старший мальчик появляется в соцсети "ВКонтакте", но не отвечает матери на сообщения.

В настоящее время следователями проверяются места возможного нахождения детей, допрашиваются лица из круга их общения. Принимаются меры к установлению причин и условий произошедшего. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении детей, просят сообщить по номеру телефона: +7 (812) 492-01-58.