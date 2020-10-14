Более 34 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

Еще 34 тысячи петербуржцев сдали тест на коронавирус за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия коронавируса в Санкт-Петербурге продолжает набирать обороты. Уровень заболеваемости в городе уже побил майский рекорд. Петербуржцы массово сдают анализы на выявление инфекции. По данным Смольного на среду, 14 октября 2020 года, за минувшие сутки были обследованы более 34 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34287 человек. Под медицинским наблюдением находится 2847 человек. Из них 24 - в обсерваторе, 810 - контактные, 2013 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.

Напомним, что накануне в Петербурге коронавирус был выявлен уже у 557 человек. Ранее на пике заболеваемости, 15 мая, было зафиксировано 541 зараженных.

За все время в городе на Неве заболели более 48 тысяч человек, из них выздоровели почти 32 тысячи горожан. Жертвами инфекции стали свыше 3 тысяч пациентов.