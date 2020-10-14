Глава Выборгского района Ленобласти ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Глава Выборгского района Геннадий Орлов ушел в отставку. Фото: МО "Выборгский район Ленобласти".

Глава Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов, возглавлявший администрацию последние 11 лет, подал в отставку на фоне громкого коррупционного скандала. Причиной увольнения стали многомиллионные хищения в финансовом комитете района.

- Признаюсь в том, что совершил одну большую ошибку. Заключается она в слишком большом доверии к своему подчиненному, человеку, которому я доверял безгранично, человеку, который предал меня, всю команду администрации, весь Выборгский район, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Геннадий Орлов заверил, что никуда из Выборга уезжать не собирается и останется жить в городе. С 15 октября 2020 года, исполнять обязанности главы администрации МО «Выборгский район» будет замглавы района Николай Шишкин.

Напомним, что экс-главу комитета финансов Выборгского района Ленобласти Александра Болучевского арестовали по подозрению в хищении 700 миллионов рублей, выделенных на ремонт городских объектов. Сумма украденного равна годовому бюджету Выборга.