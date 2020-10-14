Полиция задержала мужчину, забившего насмерть свою сожительницу-дворника в Санкт-Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины-дворника в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция раскрыла убийство 28-летней женщины-дворника, тело которой нашли в техническом помещении в доме 21 по Загребскому бульвару во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Правоохранители по горячим следам во вторник, 13 октября 2020 года, задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался сожитель умершей, который тоже работал дворником.

- Подозреваемого удалось вычислить благодаря копии паспорта, который остался на столе в помещении-дворницкой, где жила убитая женщина. 35-летний мужчина, чтобы скрыться от правосудия, сбежал в Москву, где его и задержали в 8 часов утра на Ярославском вокзале, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчину отвели на допрос, где он рассказал, что убийство произошло, когда он с сожительницей распивали алкогольные напитки. Между любовниками началась ссора и дворник три раза ударил рукой женщину по лицу, а после избил ногой по телу.

На данный момент мужчина находится под стражей.