Видео ожесточенных собачьих боев в интернете признали незаконным в петербургском суде

Петербургский суд признал запрещенным видео в интернете с собачьими боями Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 14 октября 2020 года, признал незаконным жуткое видео с ожесточенными собачьими боями. Ролик был обнаружен на просторах интернета и содержал в себе кадры насилия по отношению к животным. Прокурор потребовал признать видео незаконным и запрещенным к распространению в России.

- В интернете размещено видео "Собачьи бои", демонстрирующее жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий. Посещение сайта свободно для всех без исключения граждан, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Однако привлечь автора ролика не удалось, так как сайт, на котором он размещен, зарегистрирован на территории Киргизии.

Тем не менее, петербургский суд удовлетворил исковые требования и признал ролик запрещенным на территории России. На данный момент доступ к видео ограничен.