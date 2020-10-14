Новый игрок «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург

Новичок "Зенита" Вендел прилетел в Петербург. Фото: ФК "Зенит"

Звездный новичок «Зенита» бразилец Вендел прибыл в Санкт-Петербург. Ранним утром 14 октября представители клуба встречали самолет с полузащитником в аэропорту Пулково. Лайнер приземлился на невской земле в 5:00.

- Вендел прибыл в Петербург, - лаконично сообщает пресс-служба «Зенита».

Теперь бразильцу предстоит акклиматизация, поездка на базу в Удельной, медосмотр и прочие процедуры. В ближайшее время он познакомится с тренерами и партнерами по команде. В заявку на Лигу чемпионов Вендела уже внесли.

Напомним, что о переходе полузащитника из португальского «Спортинга» было объявлено 6 октября. Стоимость трансфера традиционно не сообщалась, зато было заявлено, что контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2024/25.

Первым матчем, который «Вендел» сможет провести за «Зенит», станет либо домашняя игра с «Сочи» (17 октября), либо также домашняя встреча с бельгийским «Брюгге» в рамках Лиги Чемпионов (20 октября).