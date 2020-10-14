Еще 30 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 30 человек скончались от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый день принес очередную тревожную статистику по коронавирусу в Санкт-Петербурге. На утро 14 октября был зафиксирован рекордный суточный прирост заболеваемости. Сразу 602 человека заразились «ковид-19». Также выросло и число смертей. Их стало больше на 30.

- Количество летальных исходов от коронавируса, подтвержденных комиссией и лечащими врачами, достигло 3305 случаев, - сообщает Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Петербург по прежнему занимает второе место в России по числу летальных исходов и лидером - по процентному коэффициенту. Больше - 5739 (+52 за сутки) - зафиксировано только в Москве.

Что касается общей смертности по России, то с начала пандемии в стране скончались 23 205 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Отметим, что на данный момент 13 374 жителя Санкт-Петербурга находятся в активной стадии заболевания. Всего в городе с начала года отмечено 49 228 случаев заболевания «ковид-19».

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