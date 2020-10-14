Детские сады Петербурга оштрафовали на 3,5 миллиона рублей с начала года

В детских садах Петербурга нашли множество нарушений. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Штрафов на 3,5 миллиона рублей получили детские сады Санкт-Петербурга. Результаты инспекции за девять месяцев 2020 года подвело местное управление Роспотребнадзора. За это время было проверено 175 дошкольных учреждений, в которых нашлось множество санитарных нарушений.

Чаще всего нарушалась технология готовки еды, нормы ведения документации на пищеблоке, правила мытья посуды, допускалось использование посуды со сколами, трещинами, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Но что самое опасное, инспекторы выявили нарушения условий хранения и сроков годности продуктов, а также отсутствие реального контроля за качеством, поступающих на пищеблоки некоторых детских садов.

Нередким было несоблюдение текущего санитарно-эпидемиологического режима и требований к допуску персонала к работе.

По большей части руководству садиков выписывали штрафы и выдавали предписания все устранить, но в отношении семи детсадов документы направлены в суды.