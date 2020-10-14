Грабитель запугал 9-летнего мальчика и обнес квартиру в Приморском районе Санкт-Петербурга

Вор обнес квартиру в Петербурге в присутствии 9-летнего хозяина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 9-летний мальчик стал жертвой квартирного ограбления. Вечером во вторник, 13 октября 2020 года, в полицию обратилась 26-летняя женщина, работающая санитаркой в морге, и рассказала, что ее жилье обнес вор, когда дома был только маленький сын.

- Со слов заявительницы, в 16:50 часов вор забрался через открытую балконную дверь в ее квартиру, расположенную на первом этаже дома 3/1 по аллее Поликарпова в Приморском районе. В этот момент дома был сын женщины, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Грабитель стал угрожать мальчику пистолетом, а сам в это время вынес из квартиры телевизор, мобильный телефон и музыкальные инструменты, после чего скрылся.

На место выехали оперативники, осмотрели место, сняли отпечатки пальцев, а также следы обуви. След преступника взяла служебная собака по кличке Вирджиния. Однако, дойдя до дома 25/2 по Серебристому бульвару остановилась.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас грабителя разыскивают.