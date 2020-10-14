Организаторов нелегальной миграции задержали в Санкт-Петербурге

В Петербурге пресечена незаконная деятельность по легализации мигрантов Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала участников группировки, которые занимались незаконной легализацией мигрантов. Во вторник, 13 октября 2020 года, правоохранители поймали семь человек в возрасте от 28 до 66 лет, в основном уроженцев среднеазиатских стран. Двое из них ранее уже были судимы.

- Организаторы нелегальной миграции делали подложные документы, а также организовывали фиктивные браки иностранцев с гражданами России, после чего отправляли эти данные в миграционные органы. В общей сложности они незаконно легализовали более 500 иностранных граждан, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Полиция возбудила уголовное дело, а также провела обыски у подозреваемых. Изъяты печати, оттиски, бланки миграционных карт, ноутбуки, принтеры, мобильные телефоны, иностранные и российские паспорта, свидетельства о заключении и расторжении брака, а также более 1 миллиона рублей и иностранная валюта.

Трое подозреваемых находятся под стражей, четверо под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.