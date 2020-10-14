Переводчик «Гоблин» придет на суд к историку Олегу Соколову

Дмитрий "Гоблин" Пучков придет давать показания по делу Олега Соколова. Фото: кадр с видео: youtube.com/channel/Dmitry Puchkov

Известный переводчик, публицист и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков выступит на суде по делу историка Олега Соколова. Очередное заседание состоятся сегодня, 14 октября, и Пучков вызван на него как свидетель со стороны защиты Соколова.

- Да, это так, - подтвердил источник «КП-Петербург».

Стоит сказать, что Дмитрий Пучков неоднократно приглашал Олега Соколова в эфиры программы «РазведОпрос» своего исторического YouTUBE-канала. Даже после громкого убийства и расчленения Соколовым своей молодой сожительницы Анастасии Ещенко, Пучков не отказался от дружбы с историком.

Напомним, что прошлое заседание по делу Соколова, прошедшее 12 октября, продолжалось больше семи часов. В его ходе историк назвал имя возможного любовника Анастасии Ещенко, а также объяснил как, почему и при каких обстоятельствах убил девушку.