«Комсомолка» открыла интернет-магазин

Теперь вы можете заказывать любимые книги от нашего издательства прямо из дома! Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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- при покупке на 2500 рублей, вы получаете в подарок книгу на выбор из двух разделов: питание («How to eat. Учебник здорового питания» или «Легкие на подъем») или воспитание детей («Мой прекрасный неидеальный ребенок» или «Адвокат беременных»)

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Как получить свой заказ:

- самовывоз из магазина по адресу: Гатчинская улица, 35А, - бесплатно

- курьер по Санкт-Петербургу и пригородам - 150 рублей

- самовывоз из пунктов выдачи СДЭК по всей Ленинградской области - 250 рублей

- курьер по Ленинградской области - 350 рублей.