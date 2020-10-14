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Общество

«Комсомолка» открыла интернет-магазин

Любимые книги теперь можно покупать по самым низким ценам
Олег БЕЛОВ
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Теперь вы можете заказывать любимые книги от нашего издательства прямо из дома!

Теперь вы можете заказывать любимые книги от нашего издательства прямо из дома!

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дорогие читатели, у нас отличные новости - мы открыли собственный интернет-магазин kp-books.ru. Теперь вы можете заказывать любимые книги от нашего издательства по самым низким ценам! В магазине представлен весь ассортимент, и он постоянно пополняется новыми изданиями, так что не пропустите выход новой книги. Оплатить заказ можно банковской картой онлайн, наличными или картой курьеру и в пунктах выдачи.

Обратите внимание на наши акции:

- при покупке на 2500 рублей, вы получаете в подарок книгу на выбор из двух разделов: питание («How to eat. Учебник здорового питания» или «Легкие на подъем») или воспитание детей («Мой прекрасный неидеальный ребенок» или «Адвокат беременных»)

- при покупке альбомов «Сталин, главные документы», «Тайна смерти Гитлера» и «Главные документы войны» книга «Резидент особого калибра. Елена Феррари» - в подарок

- при покупке двух любых книг по саморазвитию книга «Счастлива без рук» - в подарок

- при покупке альбомов «Главные документы ВЧК», «Сталин, главные документы», «Главные документы войны» книга «Тайна перевала Дятлова» доступна по специальной цене 350 рублей

- при покупке трех любых книг по географии - четвертая по специальной цене 250 рублей.

Если вам удобнее заказывать по телефону, такая возможность остается

- звоните 8 (812) 458-90-91 и заказывайте любимые книги.

При необходимости сотрудники готовы проконсультировать вас и помочь с выбором.

КОНКРЕТНО

Как получить свой заказ:

- самовывоз из магазина по адресу: Гатчинская улица, 35А, - бесплатно

- курьер по Санкт-Петербургу и пригородам - 150 рублей

- самовывоз из пунктов выдачи СДЭК по всей Ленинградской области - 250 рублей

- курьер по Ленинградской области - 350 рублей.

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Фото: Предоставлено