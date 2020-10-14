«Комсомолка» открыла интернет-магазин

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Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Как получить свой заказ:
- самовывоз из магазина по адресу: Гатчинская улица, 35А, - бесплатно
- курьер по Санкт-Петербургу и пригородам - 150 рублей
- самовывоз из пунктов выдачи СДЭК по всей Ленинградской области - 250 рублей
- курьер по Ленинградской области - 350 рублей.
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Фото: Предоставлено