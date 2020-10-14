Смольный ужесточит наказание за нарушение правил безопасности по коронавирусу

Петербург усиливает контроль за соблюдением мер эпидемической безопасности Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный собирается ввести жесткий контроль за соблюдением мер эпидемической безопасности. В среду, 14 октября 2020 года, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов снова повторил, что введение новых ограничений нежелательно для сохранения экономической активности города, но так как ситуация с распространением коронавируса ухудшается, многое зависит от соблюдения мер безопасности самими жителями города.

- Предприниматели просили нас быстрее снять ограничения, однако далеко не все из них выполнили необходимые требования. За прошедшую неделю составлено более 600 актов о нарушении стандартов безопасной деятельности, - подчеркнул глава города.

Всего в городе выявлено почти 20 тысяч нарушений. В связи с этим Беглов поручил усилить контроль за деятельностью предприятий. А с 26 октября будет ужесточена ответственность за нарушение стандартов безопасной деятельности, вплоть до приостановки работы компаний.

- Изменение отношения горожан к соблюдению санитарных норм, выполнение стандартов безопасности предприятиями позволят избежать введения ограничительных мер и не допустить удара по экономике, - подытожил Александр Беглов.