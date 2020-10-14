Движение на КАД перекроют в районе развязски с Мурманским шоссе с 16 октября

На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга ожидаются новые ограничения. На этот раз с 16 октября 2020 года будут полностью перекрыты две полосы движения в районе развязки с Мурманским шоссе. Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать маршруты.

- В период с 16 по 18 октября 2020 года одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Ранее перекрытие данного участка было запланировано на 6-8 октября, однако было отменено из-за плохой погоды.

- Введение данных ограничений связано с устранением просадок земляного полотна и дорожной одежды на поперечном сечении основного хода КАД. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены, - добавил Пузыревский.