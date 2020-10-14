Дожди придут в Ленинградскую область 15 октября

Дожди и ночные заморозки придут в Ленобласть 15 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Настоящая осенняя погода наступила в Ленинградской области. По прогнозу синоптиков, в четверг, 15 октября 2020 года, в 47-м регионе ожидаются дожди. При этом, ночью в некоторых районах области случатся заморозки, так как температура воздуха опустится до минус 1 градуса по Цельсия.

- В четверг в области облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов небольшие, на юге области местами умеренные дожди. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, - предупредили в региональном управлении МЧС.

В ночь на 15 октября температура будет скакать в районе плюс 1-6 градусов, местами до минус 1 градуса. Днем нежарко - плюс 4-9 градусов тепла.

А вот в ночь на пятницу, 16 октября, и вовсе может выпасть мокрый снег. Поэтому автомобилистам следует быть особо внимательными и осторожными на утренних дорогах.