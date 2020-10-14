Жители Ленобласти стали вдвое чаще жениться

В Ленобласти стало за лето вдвое больше свадеб. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области резко выросло количество свадеб. С июня 2020 года местные отделы ЗАГС зафиксировали двукратный рост числа регистрируемых браков. Причиной для такой активности стали как постепенна отмена карантинный ограничений, так и сезонный рост, ведь многие планируют торжества на теплое летнее время.

- Если в первый летний месяц союзы любви заключила 491 пара, то в сентябре органы ЗАГС Ленинградской области зарегистрировали уже 809 актов гражданского состояния, - сообщает пресс-служба областного правительства.

А всего с июня по сентябрь в Ленобласти поженилась 2 901 пара. Ели брать по районам и населенным пунктам, то чаще всего вступали в брак в Выборге (385 свадеб), Гатчине (353) и Всеволожске (237).

Самым популярным днем оказалось 28 августа — в этот день союз заключили 142 пары и 18 сентября — 141 пара.

Судя по статистике, девушки из Ленобласти обычно выходят замуж в возрасте от 22 до 25 лет, мужчины женятся в период от 30 до 33 лет.