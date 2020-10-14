Полиция будет проверять маски и перчатки у пассажиров транспорта в Санкт-Петербурге

Ловить безмасочников в транспорте будет даже полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские, в том числе инспектора ГИБДД, будут проверять наличие масок и перчаток у пассажиров общественного транспорта. В рейды они отправятся вместе с сотрудниками транспортных компаний.

- Количество пассажиров, использующих средства индивидуальной защиты: маски и перчатки в наземном транспорте заметно увеличилось за последние две недели. Но и забывчивые граждане тоже еще попадаются, поэтому в общественном транспорте Северной столицы проводятся профилактические рейды с участием сотрудников полиции, ГИБДД и транспортников, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Пока, в большинстве случаев, проверяющие лишь предупреждают нарушителей карантинных мер и просят надеть маску. Но могут и выписать протокол. А наказание - штраф в 4 тысячи рублей на первый раз и 5 - при повторном проступке.

Напомним, что по подсчетам Смольного, маски в метро носят 95% пассажиров.