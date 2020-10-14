Детский омбудсмен Петербурга взяла на контроль ситуацию с умершим «суррогатным» младенцем

Детский омбудсмен проверит историю с гибелью суррогатного младенца. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина взяла на контроль ситуацию со смертью младенца, тело которого было найдено утром 14 октября в квартире на проспекте Авиаконструкторов. Полицию вызвала няня, которая присматривала за двумя малышами, рожденными по заказу граждан Китая.

- Детский омбудсмен Анна Митянина находится в постоянном взаимодействии с Ассоциацией суррогатного материнства, - пишут «Невские новости».

По предварительным данным, вместе с мальчиком в квартире находилась и его месячная сестра-двойняшка. Их родила суррогатная мать из Петербурга. Ее нашли через фирму-посредника, которая, на законных основаниях, занимается отправкой детей в Китай.

Биологическим отцом детей стал гражданин КНР, а выносила малышей петербурженка.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины смерти ребенка. По предварительным данным он был болен.

Отметим, что это не первый подобный случай. 8 октября умер 5-месячный малыш, также рожденный для пары из Китая.