В петербургских больницах свободен 21% инфекционных коек

В Петербурге свободны больше 20% коек для больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге больше 20% коек, отданных под лечение пациентов с коронавирусом. Такие данные привел губернатор города на Неве. Ситуацию с распространением COVID-19 сегодня обсуждали на заседании Межведомственного городского координационного совета.

- На вчерашний день в Петербурге развернуто 5815 коек для лечения COVID-19, из них свободны 1223, - заявил Александр Беглов.

По словам главы Северной столицы, несмотря на серьезный рост числа коронавирусных больных - 14 октября был поставлен абсолютный рекорд за все время пандемии - система здравоохранения успешно справляется с ситуацией.

- Город приобрел большой опыт за эти месяцы, - отметил губернатор.

Так, на сегодня свободен 21% инфекционных коек. А из 13 774 больных большая часть лечится дома.

Однако при необходимости в Петербурге готовы развернуть 11 450 мест для пациентов с COVID-19. Но власти города надеются, что соблюдение карантинных норм поможет остановить вторую волну коронавируса.