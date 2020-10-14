Суд закрыл антисанитарный кабинет в лаборатории Санкт-Петербурга

Суд приостановил деятельность кабинета в медицинской лаборатории Санкт-Петербурга за санитарные нарушения и отсутствие лицензии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд временно закрыл процедурно-смотровой кабинет с гинекологическим креслом в одной из медицинских лабораторий Санкт-Петербурга на набережной реки Карповки. Дело в антисанитарии. Сотрудники Роспотребнадзора нагрянули в лабораторию еще минувшим летом, чтобы проследить за мерами безопасности во время коронавируса. И тут же специалисты выявили, что указанный кабинет не имел лицензии на медицинскую деятельность.

- Также на процедурном столе в учебном кабинете хранили планшет с пробирками, в котором находился использованный инструментарий. Около рабочего места стояли два контейнера для сбора медицинских отходов «А» и «Б» классов. Там же находились пробирки с биологическим материалом, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Защитник лаборатории заверил, что кабинет никогда не использовали для медицинской деятельности. Да и угрозы распространения COVID-19 якобы не было. Но судья принял иную сторону и закрыл комнату на 90 суток.