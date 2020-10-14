Пять отелей стали системообразующими организациями Санкт-Петербурга

Пять гостиниц Санкт-Петербурга попали в список системообразующих предприятий города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет по развитию туризма объявил о включении пяти отелей в список в список системообразующих организаций Санкт-Петербурга. Туда попали самые крупные гостиницы города: Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg, AZIMUT Hotel Санкт-Петербург, Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel Palace Bridge и Solo Sokos Hotel Vasilievsky.

Смольный подчеркивает, что отели составляют основу туристической отрасли Северной столицы. К примеру, за 2019 год общий вклад гостиничного комплекса в экономику города составил почти 380 млрд рублей.

- На данный момент отели могут сыграть роль драйвера восстановления экономики Северной столицы после пандемии коронавируса, - цитируют главу комитета по развитию туризма в пресс-службе Смольного.

Добавим, что пять вышеупомянутых отелей попали в элитный список после снижения планки ряда критериев. Например, от них требовали иметь выручку за год в размере не менее 850 млн рублей.