Молодые семьи Санкт-Петербурга получили 1 млрд рублей на квартиры в 2020 году

Смольный выполнил план по предоставлению жилья на льготных условиях для молодых семей в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный объявил о выполнении плана по предоставлению квартир молодым семьям Санкт-Петербурга в 2020 году. На улучшение жилищных условий выделили больше 1 миллиарда рублей. Напомним, горожане могут подыскать себе новое жилье по специальной «молодежной» программе тремя способами – за счет социальной выплаты, рассрочки по льготной цене после капремонта от оператора или с помощью беспроцентного целевого жилзайма. Итого за год благодаря льготам в квартиры заселились 825 пар.

- В этот раз мы выделили 601 млн рублей на социальные выплаты и 488 млн рублей на жилищные займы молодым семьям. Всего же в 2020 году на все жилищные программы с участием петербуржцев ушло 6,3 млрд рублей. В итоге жилищные условия 4250 семей теперь улучшены, - сообщил вице-губернатор.

Дальше – больше. В 2021 году жилищные условия улучшат около 1 300 молодых семей, проживающих в Санкт-Петербурге.