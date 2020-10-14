Завершены поиски трех мальчиков, бесследно пропавших в Ленобласти

Поисковики нашли трех мальчиков, пропавших в Приозерском районе Ленобласти. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Поисковики сумели найти трех мальчиков, пропавших в поселке Саперное, что находится в Ленинградской области. Напомним, подростки бесследно исчезли еще 13 октября. Обеспокоенные родители тут же пошли в полицию. По их словам, дети ушли гулять, но так и не вернулись. Помочь в поисках попросили и Следком.

Двум ребятам по 13 лет, а третьему – 16. Примечательно, что последний подросток пропал еще 12-го числа. Он учится в школе-интернате. Утром мама проводила его до учебного заведения, но в полдень ей позвонила учительница, которая рассказала, что мальчик так и не пришел на занятия. Позже он появлялся в сети во «Вконтакте», но на сообщения не отвечал.

К счастью, поздним вечером 14 октября в пресс-службе государственного органа обрадовали журналистов.

- Всех детей нашли. Они живы и здоровы! Несовершеннолетних доставили в отделение полиции. Проводится проверка по факту происшествия, – успокоили в СУ СК РФ по 47-му региону.