Ветеранов и инвалидов освободили от арендной платы за помещения в Санкт-Петербурге

Смольный освободил объединения ветеранов и инвалидов от платы за аренду. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный освободил 63 общественных объединения ветеранов и инвалидов от платы за аренду 83 помещений в Санкт-Петербурге. Также льгота касается узников фашистских концлагерей и жертв политических репрессий. Общая площадь объектов, которые эти организации арендуют у города, насчитывает больше 8 тысяч квадратных метров.

- Льготы составили 6,5 млн рублей. Благодаря данной поддержке ветераны и инвалиды могут в течение 2020 года не оплачивать аренду 100 квадратных метров из площади арендуемых ими городских помещений в границах одного или нескольких районов. В непростое время пандемии мы должны их поддержать. Несмотря на свой возраст, наши ветераны принимают в жизни города самое активное участие, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что ранее власти Санкт-Петербурга продлили другие льготы – для городских медработников, лечащих больных коронавирусом. Им предоставят бесплатное питание и проживание минимум до конца октября 2020 года.