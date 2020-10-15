Экс-полицейские отделались условными сроками за взятку в 1,5 млн рублей в Санкт-Петербурге

Бывших полицейских из Санкт-Петербурга наказали условным сроком по делу о получении взятки в 1,5 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое бывших полицейских получили условные сроки за огромную взятку в Санкт-Петербурге. В феврале 2020 года к стражам порядка обратился их знакомый с просьбой помочь «замять» уголовное дело о мошенничестве, которое могут возбудить в отношении него. За услугу они попросили 1,5 млн рублей.

Один из экс-полицейских готов был взять только 10% от суммы, выступив в роли посредника. При получении взятки его поймали оперативники. Делать было нечего, и он согласился помогать следствию. В итоге его коллегу тоже схватили при передаче муляжа взятки. Мужчины вину признали и раскаялись.

- Одному из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с пятилетним испытательным сроком и штрафом в 1,5 млн рублей. Посреднику досталось лишение свободы сроком на 4 года условно с четырехлетним испытательным сроком и штрафом в 800 тысяч рублей, - подытожили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.