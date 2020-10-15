В УФАС не нашли нарушений в резком росте цен на маски в Санкт-Петербурге

УФАС не нашло нарушений в росте цен на маски в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Антимонопольщики не нашли каких-либо нарушений в резком росте цен на защитные маски в Санкт-Петербурге. Напомним, еще в феврале УФАС завело дело на оптовых поставщиков средств индивидуальной защиты. Подозрения пали на четыре компании «Медицина Санкт-Петербург», «НПКФ Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб». Однако расследование, продлившееся 9 месяцев, закончилось без последствий для организаций. При этом заседания по делу не раз переносились.

- В итоге факт нарушения подтвержден не был. Также в петербургском управлении ФАС добавили, что продолжают следить за ценами на маски. Новых жалоб в третьем квартале по этой теме не поступало, - пишет «Мойка78».

Добавим, что в УФАС посоветовали присмотреться к другой компании – «Эркафарм». По словам экспертов, именно в этой организации присутствуют самые высокие показатели продажи в розницу. Поэтому за тамошними ценами на маски теперь будут следить крайне строго.