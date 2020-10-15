Стоимость проезда в маршрутках подорожает в Санкт-Петербурге

В Петербурге ждут повышение цен на проезд в маршрутках Фото: Артем КИЛЬКИН

В маршрутках Санкт-Петербурга ожидается повышение стоимости проезда. Как сообщили "КП-Петербург" пассажиры в четверг, 15 октября 2020 года, в некоторых маршрутных автобусах появились объявления, в которых говорится, что вскоре билет будет стоить не 45 рублей, а 50 рублей.

- Я увидел объявление в маршрутке № К-30, которая проезжает по Петроградскому району и Василеостровскому. С меня за проезд взяли как обычно - 45 рублей. Но в салоне висело объявление, что скоро придется платить 50 рублей, - рассказал изданию собеседник.

Ранее в Петербурге уже начали говорить о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Традиционно, стоимость билетов изменяется с 1 января. В Смольном "КП-Петербург" рассказали, что пока о повышении цен говорить рано, к обсуждению бюджета и тарифов в правительстве только приступили.

- Предложения по тарифам на общественный транспорт на 2021 год будут представлены в октябре-ноябре после завершения анализа поступивших от перевозчиков материалов, - пояснили в комитете по тарифам.

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