Пьяный мужчина устроил стрельбу на улице Олеко Дундича в Санкт-Петербурге

В полицию доставлен нетрезвый гражданин, стрелявший из охолощенного автомата в парадной дома в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина два дня подряд стрелял из автомата. Днем в среду, 14 октября 2020 года, в полицию обратился житель дома 8 по улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе, который рассказал, что по подъезду ходит мужчина с оружием и стреляет. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Встретив полицейских, 41-летний заявитель уточнил, что слышал выстрелы не единожды. Первый раз подозрительные звуки он услышал вечером 13 октября, во-второй, около трех часов дня 14 октября, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Нарушителя спокойствия правоохранители нашли быстро. Им оказался 52-летний местный житель, который в момент задержания был очень пьян.

Оказалось, что мужчина стрелял из охолощенного автомата холостыми патронами. Оружие у хулигана изъяли, отправили на экспертизу. Самого гражданина доставили в отдел полиции, где составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.