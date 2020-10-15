Больше 35 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Больше 35 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга проверили на наличие коронавируса за сутки. Это один из самых высоких показателей за время пандемии в городе. И один из наибольших по проценту охвата населения в России.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35 207 человек. Под медицинским наблюдением находится 2475 человек. Из них 23 - в обсерваторе, 662 - контактные, 1790 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

В том числе с массовым тестированием специалисты связывают и высокие цифры по новым зараженным в городе. Последние дни этот показатель бьет рекорды и уже превысил 600 случаев за сутки.

Тем не менее, в Смольном ситуацию критической не считают. В стационарах свободны около 20% мест для инфекционных больных, а пациентов начали принимать временные стационары в «Ленэкспо» и репинском пансионате «Заря».

Одновременно с этим к работе с больными будут привлечены и волонтеры. С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 373 петербургских волонтера, из которых 246 уже аккредитованы и прошли обучение.

Петербуржцы, которым необходима помощь волонтеров, могут позвонить по номеру: 8-800-200-34-11.