Еще 46 смертей от коронавируса подтвердили в Петербурге на 15 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперштаб по COVID-19 предоставил последние данные по эпидемии. Так, число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 октября 2020 года составило 46 человек. Отметим, что это еще не рекордный показатель, однако близится к тому.

- За последние сутки в Петербурге подтвердили еще 46 смертей от коронавирусной инфекции. В общей сложности жертвами болезни стали 3 351 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Самое большое количество смертей от COVID-19 в Северной столице было зафиксировано 27 июня. Тогда их число достигло 57 человек.

Напомним, что для активной борьбы с распространением заразы очень важно массовое обследование населения при малейших симптомах недуга. За последние сутки в Петербурге тестирование прошли более 35 тысяч человек.

Всего за время пандемии в Петербурге заразились 49 926 горожан, из них 32 528 выздоровели.