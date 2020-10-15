Окровавленную студентку нашли в общежитии Университета гражданской авиации на Штурманской улице

Студентку с ножевыми ранениями нашли в общежитии Университета гражданской авиации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Окровавленную студентку нашли в одной из комнат общежития Университета гражданской авиации на Штурманской улице. Тело 18-летней девушки заметила ее соседка, которая почуяла неладное, взглянула в замочную скважину и тут же вызвала скорую помощь и полицию.

- 14 октября поступило сообщение, что в комнате общежития на полу вся в крови лежит девушка и рядом окровавленный нож, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место тут же примчались врачи и наряд полиции. Пострадавшая оказалась жива, но в тяжелом состоянии. На ее теле медики нашли одну ножевую рану на шее, четыре - на животе и две на обеих руках. По словам соседей студентки, никакими суицидальными наклонностями она не страдала.

Странно было и то, что в запертой комнате сильно пахло перцовым газом. При этом окно было открыто, а сама комната располагалась на втором этаже, что наводило на мысли о возможном побеге кого-то еще, кто мог находиться внутри.

Известно, что раненная - уроженка Минеральных Вод.