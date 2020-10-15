Более 200 магазинов пива в розлив закрылось за год в Санкт-Петербурге

На сегодня в городе на Неве продолжают работать 1123 магазина разливного пива Фото: Олег ЗОЛОТО

Первое за пять лет сокращение количества пивточек фиксируют в России: если в октябре 2019-го в 15 российских миллионниках их насчитывалось 12 013 штук, то сегодня – на 15 процентов меньше, 10 436 магазинов.

– Ранее, с 2015 года, количество магазинов разливного пива в крупнейших городах страны росло из года в год на 10-20 процентов, – отмечают исследователи сервиса «2ГИС».

Не обошел «пивной кризис» и Петербург. За год точек пива в розлив здесь стало на 17,5 процента меньше: на сегодня их 1123. По объему спада город на Неве вошел в десятку лидирующих регионов страны. К слову, наибольшее сокращение – на целых 70 процентов – зафиксировали в Екатеринбурге: причиной тому закрытие отделов продаж разливного пива в магазинах одной известной алкогольной сети.

Впрочем, несмотря на спад, Петербург остается в тройке регионов с наибольшим количеством пивточек, уступая пальму первенства Москве и Новосибирску.