Статуи Царского Села начали "одевать" к зиме

Скульптуры Царского Села начали закрывать на зиму Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В музее-заповеднике Царское Село, который находится под Санкт-Петербурга в четверг, 15 октября 2020 года, начались приготовления к зиме. Белоснежные скульптуры, достопримечательности парка, оденут в "теплую одежку" - специальные короба, которые защитят статуи от непогоды. В этот раз скульптуры на Эрмитажной аллее переждут зиму в новых футлярах с фотографиями.

- Всегда немного грустно расставаться до весны с нашей скульптурой. И мы подумали – пусть она будет с нами хотя бы на фотографиях. Поэтому перед началом зимнего сезона обновили футляры для венецианской скульптуры на Эрмитажной аллее – каждый новый футляр дополнен соответствующим изображением. Теперь посетители Екатерининского парка будут знать – что находится внутри, - рассказала хранитель скульптуры ГМЗ "Царское Село" Наталья Лансере.

Всего футлярами укроют более 60 мраморных, бронзовых и чугунных скульптур. Первыми уйдут на зимовку фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуры на Гранитной террасе. Следом укроют от снега скульптуры вдоль фасадов Екатерининского дворца, "Девушку с кувшином", статую Нимфы и остальные.

А вот бюстами Камероновой галереи можно будет любоваться и зимой, так как их перенесут в застекленную часть.