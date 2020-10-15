Состояние 15-летней школьницы могло стать причиной расправы над бабушкой в Санкт-Петербурге

В жестоком убийстве пенсионерки подозревают ее 15-летнюю внучку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Названа одна из возможных причин жестокой расправы над 78-летней пенсионеркой, тело которой нашли утром 14 октября в квартире на Ланском шоссе. Полицию вызвал супруг убитой, а вскоре у метро «Пионерская» была задержана 15-летняя внучка пары, которую и подозревают в преступлении.

- Как стало известно, школьница, предположительно, находилась в состоянии опьянения. Предположительно, вечером 13 октября девушка пришла в гости к бабушке и, под воздействием алкоголя, напала на нее - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники.

Приехавшие на вызов полицейские нашли на теле пенсионерки множественные колото-резанные раны на животе, голове и предплечьях. Также оказалось, что из тумбочки и кошелька погибшей пропали все наличные деньги.

С места трагедии следователи изъяли следы рук, обуви, биоматериалы.

Саму девушку днем 14 октября задержали сотрудники полиции. Школьницу доставили в отделение. Позднее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».