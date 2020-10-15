Поваленные деревья убрали с акватории реки Охта в Санкт-Петербурге

С акватории реки Охта убрали 12 поваленных деревьев / Фото: СПб ГУП «Экострой»

В Санкт-Петербурге привели в порядок акваторию реки Охта. Как стало известно в четверг, 15 октября 2020 года, в течение месяца там велись работы по уборке деревьев, упавших в воду. В общей сложности было убрано 12 огромных стволов.

- Часть сухостоя росла на откосах и периодически омывалась водой. Остальные деревья были старые, поэтому, не устояв при сильном ветре, упали в воду, - рассказали в СПб ГУП "Экострой".

Так как деревья оказались очень большими, рабочим пришлось их сначала распилить, а после погрузить на специальную технику и вывезти с территории для последующей утилизации. Трудились над благоустройством восемь человек, вооруженные бензопилами. Также они использовали теплоход "Сочи" и лесовоз.

Всего с акватории реки было собрано более 54 кубометров поваленных деревьев. Теперь набережная Охты, которая является популярным местом для отдыха и прогулок жителей и гостей города, приобрела эстетический вид.