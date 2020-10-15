В Санкт-Петербурге с погоней задержали лихача-бесправника на каршеринге

Гонщика на каршеринге поймали на площади Мужества. Фото: vk.com/spb_today

Очередной любитель погонять без прав на прокатной машине попал в ДТП, а потом и в руки стражей порядка. В ночь на 15 октября наряд ДПС гнался за каршерингом, в котором от преследования уходила веселая компания молодых людей.

- Около 00:15 на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов сотрудники ДПС обратили внимание на неадекватную манеру вождения водителя каршерингового автомобиля «Лада Гранта» и предприняли попытку остановить его, однако нарушитель увеличил скорость и попытался скрыться, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Погодя закончилась в районе площади Мужества, где водитель каршеринга не справился с управлением и вылетел на разделительный островок безопасности. Здесь машина застряла, а сидевшие внутри бросились врассыпную. Но из быстро нагнали полицейские.

Оказалось, что прав у 21-летнего водителя не было, а машину он взял по чужому аккаунту. Теперь, кроме штрафов и оплаты ремонта, ему грозит уголовное дело за завладение машиной без цели угона.