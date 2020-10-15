Иностранца, пытавшегося прорваться в Финляндию, поймали пограничники в Ленобласти

Мигрант из Центральной Азии пытался проникнуть в Финляндию. Фото: ЦОС ПУ ФСБ РФ по СПб и ЛО

Еще одного иностранца, пытавшегося пробраться в Европу в поисках лучшей жизни, задержали в Ленинградской области. Внимание пограничников привлек уроженец одной из центральноазиатских государств, который имел с собой комплект вещей и документов для побега в Финляндию.

- 11 октября в Выборгском районе Ленинградской области задержан мужчина 1978 года рождения. Документов, дающих право на пребывание в пограничной зоне, он не имел, - сообщает отдел общественных связей Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пограничникам задержанный иностранец рассказал интересную историю о том, что приехал насладиться красотами Ленинградской области и нелегально пробираться в Финляндию совсем не собирался. Ног ему не поверили.

Суд признал мужчину виновным в нарушении миграционного режима и приговорил к штрафу.