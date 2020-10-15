Депутаты отказались увольнять главу Выборгского района Ленобласти, где из бюджета пропали 700 миллионов рублей

Главу Выборгского района отказалось отправлять в отставку. Фото: МО "Выборгский район Ленобласти".

Неожиданно повернулась история с добровольным увольнением главы муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» Геннадия Орлова. 14 октября чиновник подал в отставку на фоне скандала с пропажей 700 миллионов рублей, в хищении которых подозревают бывшего главу Комитета по финансам. Его начальник повинился, что доверял подчиненному и решил уволиться. Но местные депутаты такое не одобрили.

- Рассмотрев заявление, совет депутатов выразил единодушное мнение, что в настоящий момент отставка Геннадия Орлова преждевременна, - сообщает пресс-служба муниципального образования.

Депутаты выразили свое доверие главе района, а причиной несвоевременности отставки назвали грядущее принятие бюджетов города Выборга и всего Выборгского района, а также и другими вопросами жизнедеятельности МО.

Отметим, что выступивший на заседании новый глава Комитета по финансам, заявил, что «Суммы (хищений - прим.ред.), которыми сейчас оперируют СМИ, в настоящий момент не доказаны».