Мужчина загорелся пока спал в подсобном помещении завода в Санкт-Петербурге

На Ижорском заводе из-за одеяла едва не сгорел сотрудник Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина загорелся, пока спал на работе. В ночь на среду, 14 октября 2020 года, в больницу госпитализировали 48-летнего петербуржца с ожогами по всему телу. Мужчину забрали с промзоны "Ижорские резервуарные заводы", которая располагается на Магнитогорской улице в Красногвардейском районе.

- У пострадавшего были термические ожоги головы, груди, живота и конечностей. Всего пострадало 70 процентов тела. Также у него диагностирован ожог дыхательных путей, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органов.

Пациента в тяжелом, шоковом состоянии поместили в реанимацию. Сейчас он находится под наблюдением враче.

Как выяснилось, на заводе мужчина официально не числится. Занимается зачисткой металла.

По словам коллег, злоупотребляет алкоголем. Пожар произошел, когда он спал в комнате отдыха, загорелось одеяло.