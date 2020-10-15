Волонтеры начали работу в "красной зоне" временного госпиталя в Ленэкспо

Петербургские волонтеры приступили к работе в госпитале в Ленэкспо / Фото: Смольный

В Санкт-Петербургском временном госпитале в Ленэкспо в четверг, 15 октября 2020 года, приступили к работе волонтеры. 45 добровольцев будут трудиться в "красной зоне". В их обязанности входит помощь медперсоналу в заботе о тяжелых коронавирусных больных. Работать волонтеры будут в две смены - по 5 человек в каждую.

- Мы пришли сюда помочь пациентам, которые поступают в госпиталь. Хотел бы сказать гражданам, чтобы они берегли себя, сидели дома, по возможности, конечно, и носили маски и перчатки в общественных местах, - говорит волонтер Афаунов Азамат.

Волонтеры будут оказывать помощь по уходу за больными, а также оказывать психологическую поддержку пожилым людям.

Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными костюмами.

- В основном это ребята, обучающиеся на старших курсах средних и высших медицинских учебных заведений. Для будущих медиков это будет полезный опыт, – отметил заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн Константин Семенцов.