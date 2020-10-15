Соучастников лжеэлектрика задержали в Санкт-Петербурге

Задержаны новые подозреваемые в деле о лжеэлектрике в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала новых подозреваемых по делу о лжеэлектрике. Как сообщили в МВД в четверг, 15 октября 2020 года, 20-летний парень, обманывающий пенсионеров, работал не один. Правоохранители установили причастность к мошенничеству еще двух граждан - парня и девушки.

- 9 октября по подозрению в мошенничестве был задержан 20-летний уроженец Архангельской области. В тот же день он пришел в квартиру 79-летней пенсионерки, где под предлогом ремонта электрооборудования произвел монтаж двух электроавтоматов на общую сумму 20 тысяч рублей при рыночной стоимости установочного оборудования в 169 рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Первым задержали 20-летнего лжеэлектрика / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

13 октября по делу прошли обыски в квартире на Кременчугской улице, где жил парень. Там полиция нашла форму с надписями "Мосгоргаз", документы с оттисками печати и техника.

Девушка работала в качестве оператора / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Там же были задержаны предполагаемые соучастники. По версии оперативников, 25-летний уроженец Башкортостана контролировал поступающие денежные средства, а 23-летняя петербурженка выполняла функции диспетчера.

Расследование уголовного дела продолжается.