Мужчина вернул утерянные фотоальбомы своей семьи спустя 20 лет в Санкт-Петербурге

Петербуржец вернул утерянные фотографии своей семьи спустя 20 лет / Фото: instagram.com/maax_sf

Милая история о семейных альбомах с дореволюционными фотографиями завершилась. Еще 9 октября известный блогер из Санкт-Петербурга Максим Косьмин опубликовал несколько снимков, в надежде найти хозяина. И буквально через пару часов владелец объявился сам. Оказалось, что мужчину, который потерял альбомы своей семьи, зовут Денис. И фотографии он не видел уже 20 лет.

Именно в этой квартире 20 лет назад Денис забыл альбомы во время переезда / Фото: instagram.com/maax_sf

- 20 лет назад Денис продал квартиру. Переезжали в спешке и забыли портфель с фотографиями на антресолях. Это обнаружилось не сразу, и до последнего не было уверенности, что альбомы потерялись именно при переезде, - рассказал блогер.

Проданная квартира находится на 5-й Советской улице. Позже альбомы нашли новые хозяева, дальше они перешли в "наследство" следующим жильцам, которые и решили обратиться к блогеру.

В альбомах сохранилось много снимков как дореволюционной эпохи, так и после / Фото: instagram.com/maax_sf

Благодаря соцсетям, Денис и Сергей, человек который решил найти владельца фото, встретились. Вместе посмотрели снимки, выпили чаю и остались хорошими приятелями.

История оказалась прекрасной: о доброте, порядочности и отзывчивости / Фото: instagram.com/maax_sf

Теперь альбомы с воспоминаниями вернулись в семью и, явно, будут храниться дальше бережно, как большая ценность.