Петербургский врач назвал причины роста заболеваемости коронавирусом среди подростков

Доктор Косенков назвал причины заболеваемости подростков в Петербурге коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала учебного года число несовершеннолетних, заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось на 89 процентов. Причинами такого всплеска могли стать неправильное питание и вакцинация от гриппа, считает врач Николай Косенков. В четверг, 15 октября 2020 года, специалист пояснил, что подростки подвержены болезни из-за специфического иммунитета.

- Дело не в слабом иммунитете, а, наоборот, в сильном — избыток иммунного ответа. Любая вакцинация иммунитет стимулирует. Когда в организм попадает коронавирус — иммунитет может избыточно отреагировать. А это уже высокая температура, возможность развития цитокинового шторма и последующее возникновение аутоиммунных заболеваний, - приводит слова врача "Мойка78".

Также Косенков отметил, что дети плохо питаются: фастфуд, быстрые углеводы, повышенные жиры и сухомятка. Именно в легких происходит преобразование жиров. Врач предполагает, что коронавирус, использует их для собственного развития.

Однако специалист ответил, что рост также связан с увеличением обследования.