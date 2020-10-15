Комздрав прокомментировал закупку НИИ Вредена замороженных частей человеческого тела за 12 миллионов рублей

Части тела нужны для качественного обучения хирургов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировал закупку НИИ ортопедии имени Вредена, взбудоражившую умы журналистов. 14 октября институт опубликовал на сайте госзакупок заявку на приобретение замороженных частей человеческого тела. За 6 рук, 12 ног и 24 туловища в НИИ готовы заплатить больше 12 миллионов рублей.

- Это обычная практика. Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую, если учиться по иллюстрациям в атласе анатомии или на манекене. Вреда от такого хирурга для пациентов будет больше, чем пользы, - заявил директор института имени Вредена Рашид Тихилов.

Он отметил, что практические занятия на частях и органах тела - мировая практика. Что касается закупки, то их институт делает раз в полтора-два года. И раз уж НИИ является бюджетным учреждением, то все приобретения обязан делать в точном соответствии с федеральным законом №44. То есть через торги на госзакупках. Даже если нужны руки, ноги и туловища...