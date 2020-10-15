В Эрмитаже снова разрешили проводить свадебные фотосессии

В Эрмитаже вновь ждут новобрачный на фотосессии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский вновь разреши проводить свадебные фотосессии в самом знаменитом музее Санкт-Петербурга. С 15 октября двери открыты для молодоженов и их гостей. Но не всех, а ограниченного количества.

- Я разрешил восстановить прежнюю схему, когда жених и невеста с пятью гостями могут прийти и сфотографироваться на фоне эрмитажных интерьеров, - заявил Пиотровский на во время общения с журналистами пресс-конференции.

Он отметил, что такая практика была и раньше, но потом ее отменили. Естественно, что в условиях распространения коронавирусной инфекции речи о массовых мероприятиях не шло. Тем не менее, именно сейчас, в осенний подъем заболеваемости, Эрмитаж делает подарок молодоженам.

При этом в музее усиливают противовирусную работу и меры безопасности в связи с коронавирусом.