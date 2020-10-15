15-летняя первокурсница Кадетского корпуса попалась на раннем сексе

Полиция ищет юного "ромео" который переспал с 15-летней первокурсницей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В тонкостях личной и интимной жизнь подростков разбираются полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга. К ним обратились сотрудники городского консультационного детского центра «Ювента», заметившие, что пришедшая к ним 15-летняя девушка уже имеет активный сексуальный опыт.

- 08.10.2020 в центр обратилась девушка 2005 года рождения, учащаяся первого курса Кадетского корпуса, в ходе осмотра которой было установлено, что она ведет раннюю половую жизнь, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Несмотря на то, что, по словам девушки, никакого насилия в ее отношении не совершалось, а сексом она занималась со своим сверстником, была начата доследственная проверка.

Сейчас оперативники выясняют имя юного «ромео», которое не менее юная «джульетта» называть отказалась.

По итогам проверки и будет решено, заводить уголовное дело или нет.