Многострадальная реставрация Биржи завершится в 2022 году

Реставрация Биржи завершится в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что многострадальная реставрация здания Биржи на Васильевском острове закончится, предположительно, в 2022 году. Об этом журналистам сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Напомним, прошлый горе-подрядчик за два года выполнил лишь 7% работ. Эрмитаж после такого погнал компанию всеми метлами. Новый подрядчик трудится гораздо добросовестнее.

- Сейчас уже идут работы на фасаде Биржи. Подрядчик пока вроде проявляет себя вполне хорошо. Будет работать плохо – мы и с ним контракт расторгнем. Года через два реставрацию завершим, - рассказал Пиотровский.

Добавим, что в Эрмитаже тем временем вновь разрешили проводить свадебные фотосессии. Однако на число гостей жениха и невесты действует ограничение – не больше пяти человек. Подобная практика была и раньше, но ее отменили. А во время пандемии было тем более не до свадеб.