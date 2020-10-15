«Ситроен» сбил двух подростков на «зебре» в Колпино

Иномарка сбила двух школьников в Колпино. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Ситроен» снес двух подростков на «зебре» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Жесткая авария произошла около 15:09 на перекрестке бульвара Свободы и Соборной улицы. Известно, что школьники переходили проезжую часть по правилам дорожного движения – по зеленому сигналу светофора. Однако их все равно сбил невнимательный водитель иномарки. Не обошлось без травм.

- 45-летний водитель «Ситроен С4» сбил двух подростков, 15 и 16 лет, в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшие переходили дорогу по разрешающему сигналу светофора. В результате ДТП детей госпитализировали в больницу. У 16-летнего диагностировали ушиб копчика, а у 15-летнего сотрясение головного мозга,- передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что инспекторы все еще проводят проверку по факту происшествия, дабы не упустить даже малозначительные детали аварии.