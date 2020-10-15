Суд отправил под домашний арест директора ДРСУ №1 по делу о получении взятки в виде «Мерседеса»

Домашний арест назначили директору-взяточнику ДРСУ №1 в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест директора «Пригородного дорожного ремонтно-строительного управления №1» (ДРСУ) Ленобласти за взятку в виде «Мерседеса» за 3,5 млн рублей. По версии следствия, Алексей Молчанов получил автомобильный подарок за общее покровительство от гендиректора компании «Контрактор». Обвиняемый пообещал не чинить никаких препятствий при приемке поставки нерудных материалов.

- Полученный транспорт Молчанов оформил в лизинг. В настоящее время он использовал «Мерседес» для собственных нужд, передвигаясь на нем к местам работы и проживания. После задержания он полностью признал свою вину и дал подробные показания, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Домашний арест для директора ДРСУ закончится в лучшем случае 13 декабря. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.